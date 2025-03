"Como quem tira um doce a uma criança". Trump acusa Kiev de roubar dinheiro à Casa Branca

Mentiroso americano

10 mar, 2025 Europa 11:45

As mentiras do costume. O Donald Duck não é para levar a sério e fico pasmo, quando ainda vejo dirigentes europeus - Montenegro é um deles - a pensar em "restabelecer pontes", "consertar relações" e outra parafernália de submissão. Como se mantêm relações ao mais alto nível com o líder dum País, que mente com quantos dentes tem?