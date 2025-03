"Como quem tira um doce a uma criança". Trump acusa Kiev de roubar dinheiro à Casa Branca

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou Kiev de tirar dinheiro aos Estados Unidos "como quem tira um doce a uma criança".

Em entrevsta à Fox News, no domingo, Trump disse que Kelensky se aproveitou da administração Biden para ter acesso a mais ajudas.

Trump denunciou também a ingratidão de Zelensky por desvalorizar o apoio monetário dos Estados Unidos. "Nós demos-lhe 350 mil milhões de dólares, a Europa apenas deu 100 mil milhões de dólares" aponta o presidente norte-americano.

Durante a entrevista, Trump foi também confrontado com alguns posicionamentos públicos contra Zelensky, para além da sua conduta na última reunião com o homólogo ucraniano na Sala Oval, onde esteve também presente o vice-presidente JD Vance. Em resposta, o presidente diz que "ninguém foi tão duro com a Rússia como Donald Trump".

Apesar das críticas a Zelensky, Donald Trump diz estar confiante para o encontro com os responsáveis ucranianos. Negociadores de Washington e Kiev reunem esta semana na Arábia Saudita.