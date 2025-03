Educadora morta por três menores em Espanha

Uma educadora de 35 anos foi morta no domingo, ao final do dia, por três adolescentes menores que usaram o seu carro para fugir.

As agressões ocorreram num apartamento de ação social em Badajoz. A educadora tinha ao seu encargo vários adolescentes que cumpriam medidas do tribunal de menores. O alerta foi dado por outro menor que, pelas 23h30, ligou para os serviços de emergência.

De acordo com a informação avançada pelo diário "El País", os três jovens, dois adolescentes de 14 e 15 anos e uma menina de 17 anos, terão espancado e estrangulado a vítima com um cinto

A educadora era a única responsável que se encontrava com os adolescentes aquando das agressões. Não era a primeira vez que a vítima teve problemas com os três menores, uma vez que já os tendo denunciado noutras ocasiões.

Após as agressões, os adolescentes fugiram no carro da vítima e tiveram um acidente em Lobón, Badajoz. Continuaram com a sua fuga à boleia até Mérida, onde foram detidos.

De acordo com a informação partilhada pelo "El País", a polícia judiciária de Badajoz está encarregue pela investigação e ainda estão por apurar as circunstâncias da morte.