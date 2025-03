Em que dia se pode ver o eclipse lunar? Portugal vai poder ver o fenómeno? Que cuidados se deve ter?

Em todo o mundo, é esperada a chegada da famosa lua de sangue, nome normalmente atribuído a um eclipse lunar total. Em Portugal, apenas se consegue ver o começo do evento astronómico, se o clima deixar.

Em que dia é visível?

Segundo a NASA, o eclipse lunar total vai acontecer na passagem de dia 13 para 14 de março. Em Portugal, o fenómeno irá começar às 5h10, com a fase de maior penumbra a registar-se pelas 6h58.

Vê-se em Portugal?

Em Portugal, só se poderá observar o início da fase parcial do evento astronómico, caso haja condições meteorológicas favoráveis. Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, é pouco provável que seja visível a olho nu.

Qual a melhor hora?

Em Portugal, o melhor horário para observar o eclipse será às 5h09 do dia 14, no começo da fase parcial. A fase total do eclipse já não será observável, uma vez que se dará pelas 7h58, quando a lua já estiver escondida no horizonte. Para o olho humano, isso quer dizer que será possível ver como se a Lua estivesse a ser “mordida”, ou seja, uma parte dela fica visível enquanto outra parte fica completamente escura.

Em que outros sítios é possível ver?

O fenómeno será visível também no Pacífico, na América, na Europa ocidental e na África ocidental, de acordo com a NASA. Os melhores lugares para ver o eclipse estão na América do Norte e na América do Sul. Já na Ásia e na Austrália, o final do eclipse ainda será visível.

Como fazer para conseguir ver melhor?

Não é preciso muito. É recomendado, no entanto, o uso de binóculos ou de um telescópio e, de preferência, um ambiente mais escuro para que a luz da lua se torne mais visível. Ao contrário de um eclipse solar, para o qual se devem tomar precauções para proteger a visão, um eclipse lunar pode ser observado à vista desarmada.

Que outros fenómenos são esperados este ano?

Outro eclipse lunar irá ocorrer a 7 de setembro, e será também total. São também esperados dois eclipses solares este ano, ambos parciais, um a 29 de março e outro a 21 de setembro.

O que é uma lua de sangue?

Segundo a NASA, um eclipse lunar ocorre quando o Sol, a Terra e a Lua se alinham de modo a que a lua fica no lado de sombra do planeta. No caso do total eclipse lunar que será observado, toda a lua fica atrás da parte mais escura da Terra, também chamada de umbra. Deste modo, o planeta Terra impede que a grande a maioria dos raios solares chegue à Lua. Aqueles que não são bloqueados — raios de cores vermelhos e laranjas — acabam por ser filtrados pela atmosfera terrestre antes de chegarem à superfície do satélite, formando a lua de sangue.