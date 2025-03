Kamala Harris diz que perda de emprego é "problema crítico" da IA que tem de ser repensado

A ex-vice-presidente norte-americana Kamala Harris disse este domingo, em Las Vegas, que a disrupção laboral é um "problema crítico" da nova era de Inteligência Artificial (IA) e tem de ser repensada.

"Falei com muitos CEO sobre repensar a forma como enquadramos vagas de emprego", disse a ex-governante, numa conversa com Nuno Sebastião, CEO da empresa portuguesa Feedzai, no arranque da conferência sobre IA HumanX.

"Em vez de criarmos vagas com base no nome da posição ou do nível de ensino necessário, devemos passar a focar na competência que é necessária", considerou a democrata durante a conferência patrocinada pela Feedzai.

Dessa forma, referiu Harris, cria-se "um incentivo para que as instituições académicas formem para essas competências".

Kamala Harris, que em novembro passado perdeu as eleições presidenciais contra Donald Trump, frisou que os norte-americanos têm a mais elevada percentagem de desconfiança em relação à IA e que isso se deve à ameaça laboral que representa, além do impacto na desinformação.

"Temos de ter conversas francas sobre isto, sobre onde estamos em termos de pensar em competências transferíveis", referiu.

Para a ex-vice-presidente e ex-senadora pela Califórnia, não é aceitável dizer às pessoas que têm de se conformar com a perda de empregos porque é assim que a inovação funciona.

"A nossa identidade está associada ao trabalho que fazemos", frisou. "É preciso mais empatia e mais respeito por quem tem medo de perder tudo".

Perante uma audiência de executivos ligados à indústria tecnológica, Kamala Harris pediu que se faça um trabalho melhor a integrar toda a gente num futuro que será dominado pela IA. "É importante pintar uma visão do futuro em que as pessoas se consigam imaginar, não podemos subestimar a importância disso".

Harris considerou que será necessária uma colaboração entre empresas e escolas e universidades para que os futuros alunos saiam treinados para um mundo que está a mudar mais rapidamente do que as instituições se conseguem adaptar.

"A comparação mais certeira é a eletrificação, que foi um dos momentos de inovação mais significativos e que mudou o mundo", afirmou. "O governo tomou uma decisão de que, visto que isto ia mudar o jogo, era preciso assegurar que toda a gente tinha acesso independentemente do salário e do nível de educação".

Harris considera que os governos vão ter de fazer o mesmo em relação à IA.

A sessão de uma hora com a ex-vice-presidente foi o momento mais esperado do arranque da HumanX, uma conferência nova que decorre esta semana em Las Vegas, no hotel Fontainebleau, e que se vai debruçar sobre como assegurar que a IA é desenvolvida para o benefício de todos.

Os portugueses da Feedzai não só patrocinam o evento como têm várias sessões de discussão marcadas, tal como a Defined.ai da também portuguesa Daniela Braga.

A conferência acontece num momento em que a nova administração de Donald Trump está a trabalhar numa ordem executiva sobre a IA que irá substituir aquela que Joe Biden assinou em 2023 e que foi revogada pelo novo Presidente logo no início do mandato.