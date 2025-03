Um dos tripulantes de cargueiro português que colidiu com petroleiro continua desaparecido

Um dos tripulantes do cargueiro com bandeira portuguesa Solong está desaparecido, depois de uma colisão com um petroleiro norte-americano ao largo do Reino Unido, em Grimsby.

A revelação foi feita pelo dono do cargueiro com sede em Hamburgo, registado na Madeira e que se dirigia para os Países Baixos. “Ambos os navios ficaram com danos significativos após a colisão e fogo subsequente”, afirmou Ernst Russ, que confirmou que “13 dos 14 membros da tripulação foram trazidos em segurança para costa”.

“Os esforços para localizar o tripulante desaparecido continuam”, acrescenta, citado pela Reuters.