Adeus Trudeau, olá Mark Carney. Quem é o novo primeiro-ministro do Canadá?

Mark Carney foi eleito líder do Partido Liberal do Canadá no domingo, com 86% dos votos. Ao longo da próxima semana, o economista de 59 anos vai substituir formalmente Justin Trudeau no cargo de primeiro-ministro do país que nas últimas semanas foi arrastado para uma guerra comercial com os Estados Unidos, de Donald Trump.

Tendo sido eleito internamente, espera-se que Carney convoque eleições legislativas, em breve, ou os partidos da oposição podem forçá-las, através de uma moção de rejeição do Governo, no final no mês.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



As eleições internas no Partido Liberal decorreram na sequência da demissão de Justin Trudeau, a 6 de janeiro, devido à subida dos preços dos alimentos e da habitação, que fizeram cair a sua popularidade.

Sai Trudeau e Mark Carney assume o cargo num momento de tensão entre o Canadá e os Estados Unidos da América. Esta terça-feira, deu instruções ao seu secretário do Comércio para acrescentar uma tarifa adicional de 25% sobre todo o aço e alumínio provenientes do Canadá. Contas feitas, a tarifa total destes produtos passa para 50%. Além da guerra comercial, Donald Trump também tem feito ameaças de anexação do Canadá, tornando-o no 51.º estado norte-americano.