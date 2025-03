“Agora, acho que não vamos voltar à Síria”. Os relatos de refugiados sírios em Portugal

Os confrontos entre aliados de Bashar al-Assad e as forças do novo governo da Síria já terão vitimado mais de mil pessoas, a maioria civis, da minoria alauita. Este é mesmo grupo étnico-religioso a que pertence o ex-presidente sírio, deposto em dezembro.

Os relatos que têm chegado da Síria dão conta de violência extrema com a morte de centenas de famílias alauitas, incluindo mulheres e crianças.

Daniah Alkaram, uma jovem síria refugiada em Portugal há cinco anos, e estudante de Serviço Social na Universidade Católica, em Lisboa, prefere não falar sobre a situação em concreto, mas deixa claro que voltou a perder a esperança, com as últimas notícias que chegam do seu país.

“Tentei arranjar um trabalho para mim porque eu vou ser assistente social, então, fiquei muito feliz porque vou ser a primeira assistente social no meu país. A mulher no meu país também precisa de mim, mas infelizmente eles roubaram este sonho, novamente. Agora, acho que não vamos voltar à Síria”, conta à Renascença.

Daniah diz-se muito preocupada porque a sua família, na Síria, é da minoria alauita. “Na Síria, infelizmente são mais problemas porque a minha família, como alauita tem problemas. Estou muito preocupada com a minha família, claro”, desabafa.