Chuva de drones. Ucrânia lança maior ataque aéreo sobre a Rússia desde o início da guerra

A Ucrânia lançou o seu maior ataque com drones contra a capital russa esta terça-feira, com pelo menos 91 drones apontados a Moscovo, matando pelo menos uma pessoa, provocando incêndios, encerrando aeroportos e obrigando ao desvio de dezenas de voos, segundo as autoridades russas.

Um total de 337 drones ucranianos atingiram a Rússia, incluindo 91 sobre a região de Moscovo e 126 sobre a região de Kursk, onde as forças ucranianas têm vindo a recuar, segundo o Ministério da Defesa.

O ataque maciço de drones, que se desenrolou de madrugada, ocorreu no momento em que uma equipa de funcionários ucranianos prepara-se para se encontrar com uma equipa norte-americana na Arábia Saudita com vista a criar a base para possíveis conversações de paz na guerra que já dura há três anos, e enquanto as forças russas tentam cercar milhares de soldados ucranianos na região ocidental russa de Kursk.

À hora de ponta, o Presidente da Câmara de Moscovo, Sergei Sobyanin, afirmou que as defesas aéreas continuavam a repelir os ataques à cidade, que, juntamente com a região circundante, tem uma população de pelo menos 21 milhões de habitantes e é uma das maiores áreas metropolitanas da Europa.

“O ataque mais maciço de inimigos a Moscovo foi repelido”, afirmou Sobyanin numa mensagem publicada no Telegram.

O governador da região de Moscovo, Andrei Vorobyov, disse que pelo menos uma pessoa foi morta e três ficaram feridas, e publicou uma fotografia de um apartamento destruído com as janelas rebentadas.

Vorobyov disse que alguns residentes foram forçados a evacuar um edifício de vários andares no distrito de Ramenskoye da região de Moscovo, cerca de 50 km a sudeste do Kremlin.

Não se registaram sinais de pânico em Moscovo, tendo os trabalhadores pendulares ido trabalhar normalmente no centro da cidade.

A agência russa de vigilância da aviação informou que os voos foram suspensos nos quatro aeroportos de Moscovo para garantir a segurança aérea após os ataques. Dois outros aeroportos, nas regiões de Yaroslavl e Nizhny Novgorod, ambos a leste de Moscovo, também foram encerrados.

Embora o Presidente dos EUA, Donald Trump, afirme que pretende alcançar a paz na Ucrânia, a guerra está a aquecer no campo de batalha com uma grande ofensiva russa na primavera em Kursk e uma série de ataques ucranianos com drones nas profundezas da Rússia.