Departamento da Educação dos EUA vai despedir metade dos trabalhadores

O Departamento da Educação dos Estados Unidos da América (EUA) vai despedir metade dos seus trabalhadores para cortar custos.

São cerca de 2.100 pessoas que vão perder o emprego até quarta-feira, de acordo com a NBC News.

A secretária da Educação, Linda McMahon, refere que os despedimentos são um reflexo "do compromisso com a eficiência" da da administração Trump. Desde que tomou posse, o atual Presidente dos EUA indicou que queria reduzir drasticamente os recursos financeiros e humanos de vários departamentos do Executivo.

No entanto, o Departamento da Educação já é dos ramos mais pequenos do governo norte-americano. No ano passado, o orçamento deste departamento era de 268 mil milhões de dólares (mais de 245 mil milhões de euros) - cerca de apenas 4% do orçamento federal.

Elon Musk lidera o DOGE - um departamento focado em cortar custos dentro do Executivo norte-americano. As decisões do multimilionário têm sido controversas, devido ao excesso de alguns cortes e despedimentos, e já tiveram de ser revertidas.