Musk diz que ciberataque que inutilizou rede social X teve origem na Ucrânia

O ciberataque que hoje inutilizou por alguns períodos a rede social X teve origem na Ucrânia, segundo o bilionário Elon Musk, proprietário da plataforma.

Numa entrevista à Fox News, Musk afirmou que durante o dia houve "um ciberataque maciço para tentar derrubar o sistema do X com endereços IP (número que identifica um dispositivo dentro de uma rede) na área da Ucrânia".

As reclamações sobre interrupções aumentaram hoje de manhã nos EUA, com mais de 40.000 utilizadores a relatarem não ter acesso à plataforma, de acordo com o site Downdetector.com.

Esta interrupção sustentada durou pelo menos uma hora, com as maiores interrupções a registadas ao longo da costa dos EUA.