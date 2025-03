Trump exibe Tesla comprado a Musk à porta da Casa Branca

No entanto, a acrescentar ao insólito, Trump admitiu que "não me deixam conduzir", depois de ter passado muitos anos sem o fazer. Contudo, o líder dos EUA garante que vai permitir que funcionários da Casa Branca usem o carro elétrico.

O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) exibiu esta terça-feira o carro Tesla que decidiu comprar, à frente da Casa Branca, em apoio à empresa de Elon Musk, que enfrenta uma queda a pique das ações no mercado.

Donald Trump referiu, ainda, que qualquer tipo de ataque à Tesla será classificado de "terrorismo doméstico", depois de vários protestos à frente de stand de automóveis que vendessem veículos da empresa. "Estão a ferir uma grande empresa americana", criticou.

O episódio mediático é uma forma pública do Presidente norte-americano apoiar Elon Musk e a Telsa, numa altura em que o capital da empresa e valor das ações no mercado têm caído. Neste momento, a China é um peso pesado no mercado dos carros elétricos.

O multimilionário que também detém a SpaceX e o X (antigo Twitter) faz parte da administração Trump, liderando o DOGE - um departamento focado em cortar custos dentro do Executivo norte-americano.