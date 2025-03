Venâncio Mondlane “tranquilo” à chegada à na PGR moçambicana

O político moçambicano Venâncio Mondlane já está na Procuradoria-Geral da República, em Maputo, onde vai ser ouvido sobre um dos oito processos em que é visado. Em causa, os protestos e a agitação social pós-eleitoral.

Desde o início das manifestações, em outubro, pelo menos 353 pessoas morreram na sequência de confrontos entre a polícia e os manifestantes.

À chegada à Procuradoria, o ex-candidato presidencial mostrava-se tranquilo.

“Estou tranquilo. Graças a Deus, sou um homem de fé, é a fé que me tem sustentado em todos esses períodos de passagem por vales, montanhas, escorpiões e lagartos e outras coisas”, afirmou aos jornalistas.

Já na segunda-feira, em declarações no aeroporto de Maputo, após alguns dias ausente do país, no Botsuana, Mondlane tinha afirmado que “as expectativas não são assim tão grandes”.

Mondlane afirmou não saber a qual dos processos vai responder, declarando-se, contudo, “pronto” a responder e afirmando que o objetivo destes processos é “intimidar, aterrorizar, meter medo”.

Mondlane, apontado pelo Conselho Constitucional como o segundo mais votado nas eleições presidências de 9 de outubro, lidera a maior contestação aos resultados eleitorais que Moçambique viveu desde as primeiras eleições multipartidárias, em 1994.