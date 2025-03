Adolescentes detidos por homicídio de educadora tinham sido denunciados por um dos pais

O pai de um dos três adolescentes detidos por homicídio de uma educadora, em Badajoz, Espanha, tinha já denunciado outro dos suspeitos e a sua mãe por venda e consumo de drogas, antes do crime ter ocorrido.

Segundo o jornal "El Mundo", a denúncia foi feita na véspera da morte da educadora de 35 anos num apartamento de ação social. A vítima tinha ao seu encargo vários adolescentes que cumpriam medidas do tribunal de menores.

O pai do suspeito de 14 anos terá alertado a polícia para a influência do detido de 15 anos e da sua mãe para o consumo de drogas, com a participação da terceira suspeita. A denúncia conta com um relatório médico que acusa o consumo de heroína, cocaína e marijuana.

Os adolescentes suspeitos da morte da educadora terão, ainda, roubado, previamente, dinheiro para conseguir comprar mais drogas.

Os três jovens, dois adolescentes de 14 e 15 anos e uma menina de 17 anos, terão espancado e estrangulado a vítima com um cinto. A educadora era a única responsável que se encontrava com os adolescentes aquando das agressões.

Após as agressões, os adolescentes fugiram no carro da vítima e tiveram um acidente em Lobón, Badajoz. Continuaram com a sua fuga à boleia até Mérida, onde foram detidos.