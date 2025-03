Canadá anuncia novas tarifas alfandegárias sobre produtos dos EUA

As autoridades canadianas irão impor taxas alfandegárias de 25% sobre 29,8 mil milhões de dólares canadianos (18 mil milhões de euros) de importações norte-americanas, anunciou hoje Dominic LeBlanc, ministro das Finanças canadiano, numa conferência de imprensa conjunta com outros ministros.

A ministra dos Negócios Estrangeiros do Canadá, Mélanie Joly, disse esta quarta-feira, na mesma conferência de imprensa, que "esta será uma luta diária".

Joly alertou que durante a cimeira ministerial do G7, que começou hoje na cidade canadiana de Charlevoix, abordará a guerra comercial em todos os encontros que tiver com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio.

"Em todas as reuniões, vou levantar a questão das tarifas para coordenar a nossa resposta com os europeus e pressionar os norte-americanos. Isto é muito mais do que economia. É sobre o futuro do nosso país. A soberania e a identidade canadianas não são negociáveis", acrescentou Joly.

Estas novas tarifas juntam-se às que o Canadá já impôs desde o início de março sobre mais 30 mil milhões de dólares (cerca de 19 mil milhões de euros) em importações dos Estados Unidos, que vão desde bebidas alcoólicas a sumo de laranja e eletrodomésticos.

No total, o Canadá está atualmente a impor tarifas de 25% sobre quase 60 mil milhões de dólares (38 mil milhões de euros) de importações dos Estados Unidos.

À meia-noite de terça-feira, os Estados Unidos começaram a implementar tarifas sobre as importações de aço e alumínio de todo o mundo, somando-se às outras taxas que o Governo norte-americano impôs na semana passada sobre os produtos canadianos excluídos do tratado T-MEC -- o acordo de livre comércio entre EUA, México e Canadá.