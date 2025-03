Comediante Rosie O'Donnell abandona EUA devido a presidência Trump

A comediante norte-americana Rosie O'Donnell anunciou na terça-feira que se mudou para a Irlanda com uma das suas filhas e só voltará aos EUA quando for seguro para todas as pessoas terem os mesmos direitos.

"Apesar de nunca ter pensado em mudar de país, decidi que isso seria o melhor para mim e a minha filha de 12 anos", disse a apresentadora de programas de humor noturnos, na sua conta na rede social TikTok.

O'Donnell adiantou que "tem sido desolador ver o que está a acontecer no âmbito político, mas também é difícil para mim, pessoalmente".

A comediante explicou que está em vias de obter a nacionalidade irlandesa, uma vez que os seus avós são oriundos deste país, "onde as pessoas são muito carinhosas e amáveis, muito acolhedoras".

Apesar de estar feliz, O'Donnell confessa que sente a falta dos ouros filhos, dos amigos e "muitas coisas da vida em casa" que tinha nos EUA.

Rosie O'Donnell e Donald Trump têm um historial de troca de insultos e críticas. O Presidente dos EUA referiu, inclusive, a comediante, durante debates eleitorais, em 2016.