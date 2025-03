Negociações sobre nuclear com EUA "não levantarão sanções" impostas ao Irão

O líder supremo do Irão, ayatollah Ali Khamenei, afirmou esta quarta-feira que as negociações nucleares com os Estados Unidos "não levantarão as sanções" impostas ao Irão, após Teerão ter confirmado a receção de uma carta do Presidente norte-americano, Donald Trump.

"Se o objetivo das negociações é levantar as sanções, negociar com este governo norte-americano não vai levantar as sanções", disse Khamenei numa reunião com estudantes.

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, confirmou ter recebido uma carta do Presidente dos Estados Unidos, entregue em Teerão por um diplomata de alto nível dos Emirados Árabes Unidos, informaram os meios de comunicação social iranianos.

"A carta de Donald Trump foi entregue ao Irão pelo conselheiro diplomático do Presidente dos Emirados Árabes Unidos, Anwar Gargash", informou a agência de notícias Fars.

Na passada sexta-feira, Trump anunciou que tinha enviado uma carta ao líder supremo do Irão, instando-o a entrar em negociações nucleares e alertando para uma possível ação militar se o Irão as recusasse.

Khamenei, além de afirmar que as conversações com Washington "não levantarão as sanções" impostas pelos Estados Unidos ao Irão, garantiu que o país "não está à procura de armas nucleares" e considerou "imprudentes" as ameaças norte-americanas de ação militar.