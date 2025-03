Polícia brasileira detém 26 pessoas em operação contra abuso infantil na internet

A Polícia Federal brasileira deteve esta quarta-feira em flagrante 26 pessoas numa grande operação realizada em 22 dos 27 estados do país contra redes dedicadas à produção e à partilha de conteúdos de abuso sexual infantil, disseram fontes oficiais.

Cerca de 340 agentes de segurança realizaram as detenções no âmbito da operação nacional Proteção Integral, que cumpriu 73 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão preventiva sob a orientação da Coordenação de Repressão aos Crimes Cibernéticos Relacionados ao Abuso Sexual Infantojuvenil da Polícia Federal.

O foco da ação foi identificar abusadores sexuais e "prender criminosos em todo o país que agem, principalmente, na internet com o intuito de armazenar, compartilhar, produzir e vender material de abuso sexual infantojuvenil", de acordo com um comunicado divulgado pela Polícia Federal.

Em setembro passado, agentes de segurança da mesma corporação prenderam 60 pessoas em outra grande operação contra a disseminação de material de pedofilia na internet, durante a qual uma vítima também foi resgatada, numa ação apoiada pelas autoridades dos Estados Unidos.

A autoridade policial brasileira apelou, no comunicado, que as famílias "monitorem e orientem seus filhos no mundo virtual e físico" para "protegê-los dos riscos de abuso sexual".

"A prevenção é essencial para garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes", concluiu.