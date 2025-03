Putin visita região de Kursk. General diz que ucranianos estão cercados

Imagens mostram o Presidente russo vestido com um camuflado militar durante a visita a um centro de controlo das forças russas em Kursk.

"No menor tempo possível, finalmente derrotaremos o inimigo entrincheirado na região de Kursk e que ainda está a realizar ações defensivas aqui", disse Putin, dirigindo-se aos líderes militares russos.

Vladimir Putin disse que as forças russas devem libertar completamente a região das tropas ucranianas o mais rápido possível.

De acordo com o general Valery Gerasimov, as tropas ucranianas na região de Kursk estão agora cercadas.

Vladimir Putin ouviu um ponto de situação dos combates pela voz do chefe do Estado-Maior russo.

O chefe das forças armadas da Ucrânia afirmou esta quarta-feira que as tropas de Kiev vão prosseguir as operações em Kursk, "durante o tempo que for necessário e apropriado".

"As unidades das forças de defesa [ucranianas] manobram para posições mais favoráveis, se necessário", disse Oleksandr Syrskyi na rede social Facebook, acrescentando que salvar vidas dos soldados é uma prioridade.