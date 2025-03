Trump promete retaliar contra tarifas da UE sobre aço e alumínio dos EUA

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu esta quarta-feira que irá retaliar contra as tarifas da União Europeia (UE) de 25% sobre o aço e alumínio, afirmando que irá "ganhar a guerra comercial".

"É claro que responderei", disse Trump, ao receber o primeiro-ministro irlandês, Michael Martin, na Casa Branca, no mesmo dia em que a UE lançou tarifas "rápidas e proporcionais" contra as importações dos EUA no valor de até 26 mil milhões de euros.

Trump garantiu que pretende "vencer a guerra comercial" contra a UE, que acusa de "atacar as empresas norte-americanas".

No final do seu encontro na Casa Branca com o primeiro-ministro irlandês, Trump recordou a multa de 16 mil milhões de dólares (cerca de 15 mil milhões de euros) imposta pela Comissão Europeia à empresa de tecnologia Apple, como exemplo da forma como Bruxelas lida com as empresas norte-americanas.

Para Trump, a Apple foi "tratada muito mal" nesse processo, acusando a UE de "perseguir as empresas americanas".

"Isso não é justo", explicou Trump, acrescentando que os europeus também não estão a comprar os carros norte-americanos.

"Não estou contente com a guerra financeira que a UE está a travar. Mas vou vencê-la", prometeu o Presidente dos Estados Unidos.