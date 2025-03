Zelensky espera medidas fortes dos EUA contra Rússia se rejeitar trégua

Zelensky disse que desconhecia detalhes sobre as medidas.

"Medidas fortes em relação ao lado russo. É esse o meu entendimento, que podemos contar com essas medidas fortes", disse Volodymyr Zelensky, numa conferência de imprensa em Kiev, citado pela agência de notícias EFE.

Para o líder ucraniano, cabe agora à Rússia pronunciar-se sobre o acordo proposto pela administração do Presidente norte-americano, Donald Trump.

"Hoje, depende 100% deste país [Rússia], porque a América demonstrou (...) a sua posição, a Ucrânia demonstrou (...) a sua posição, e hoje a Rússia tem de responder", afirmou, citado pela agência de notícias France-Presse.

Zelensky disse também que as garantias de segurança para a Ucrânia serão discutidas se a trégua proposta pelos Estados Unidos entrar em vigor.

"Falaremos mais pormenorizadamente sobre as garantias de segurança se as armas se calarem durante 30 dias", disse Zelensky.

Os dias de tréguas deverão servir para "pôr no papel os passos acordados com os aliados" e "os formatos das garantias de segurança", acrescentou.

Zelensky reafirmou ainda que está pronto a assinar o acordo económico proposto por Washington para recuperar o dinheiro investido no apoio à Ucrânia e financiar a reconstrução do país com os lucros gerados pela exploração dos recursos naturais ucranianos.

"A Ucrânia está pronta a assinar o acordo-quadro. Como primeiro passo. Sempre dissemos isso", afirmou.

Nas negociações na Arábia Saudita, os Estados Unidos concordaram em levantar a suspensão da ajuda militar a Kiev e em retomar da partilha de dados dos serviços de informação norte-americanos com as autoridades ucranianas.

Os Estados Unidos ficaram de informar a Rússia sobre o resultado das conversações, de acordo com a declaração conjunta divulgada no final do encontro.

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, disse à imprensa que espera contactos com Moscovo esta quarta-feira sobre a proposta de trégua, embora tenha reconhecido que a resposta de Moscovo é incerta.

O Kremlin (presidência russa) disse também que aguarda por informações dos Estados Unidos sobre o que foi decidido nas conversações na Arábia Saudita.

"Temos contactos planeados com os americanos nos próximos dias e contamos com isso para nos fornecer informações completas", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

"Partimos do princípio de que (...) nos informarão, através de vários canais, sobre os pormenores das negociações e sobre o que foi acordado", afirmou.

Citado pela agência de notícias oficial russa TASS, Peskov defendeu que não deve haver precipitações com a questão da reação da Rússia à proposta de um cessar-fogo de 30 dias na Ucrânia.

Admitiu ainda a possibilidade de uma "chamada telefónica ao mais alto nível" entre o Presidente russo, Vladimir Putin, e Donald Trump.

Tal contacto poderá ser possível dentro de um "período de tempo bastante curto", afirmou.