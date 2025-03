Negociadores dos EUA chegam à Rússia para chegar a acordo de cessar-fogo

Negociadores dos Estados Unidos da América (EUA) chegaram esta quinta-feira à Rússia para tentarem convencer o Kremlin a aceitar um cessar-fogo de 30 dias da guerra com a Ucrânia.

A presidência e a diplomacia da Rússia admitiram que os contactos com os negociadores norte-americanos sobre a proposta de uma trégua de 30 dias na Ucrânia poderão começar esta quinta-feira em Moscovo.

Dimitri Peskov, porta-voz russo, disse que houve um contacto prévio na quarta-feira entre o conselheiro de segurança nacional norte-americano, Mike Waltz, e o assessor diplomático do presidente Vladimir Putin, Yuri Ushakov.

O porta-voz de Putin considerou ser demasiado cedo para falar publicamente sobre as posições das partes nas negociações.

"Quanto a possíveis posições, antes do início das negociações - que ainda não começaram, não nos esqueçamos disso - seria provavelmente errado abanar os céus e falar sobre isso publicamente", afirmou, citado pela agência russa TASS.

A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova, disse que a Rússia está disposta a discutir com os enviados do presidente Donald Trump os resultados das conversações realizadas na Arábia Saudita.

Zakharova admitiu que esses contactos poderão iniciar-se ainda esta quinta-feira, mas referiu que Moscovo não recebeu qualquer pedido oficial na sequência das conversações de terça-feira.

A porta-voz disse numa conferência de imprensa em Moscovo que a Rússia estava a acompanhar de perto os desenvolvimentos da reunião dos representantes dos Estados Unidos e da Ucrânia.

"Lemos a declaração que foi adotada após a reunião, que contém ideias diferentes. Até à data, não recebemos qualquer pedido oficial sobre este assunto", referiu, citada pela TASS.

A Ucrânia aceitou nas conversações de terça-feira uma proposta dos Estados Unidos para um cessar-fogo de 30 dias com a Rússia, tendo a parte norte-americana ficado de informar Moscovo sobre as propostas.

"Pela nossa parte, estaremos prontos a discutir as iniciativas aí delineadas durante futuros contactos com a parte americana. Posso também dizer que esses contactos são possíveis hoje", acrescentou Zakharova.

Rússia conquista maior cidade em Kursk

Apesar de haver, neste momento, um cenário de negociações para um cessar-fogo, a verdade é que o conflito armado continua e o exército russo reclamou esta quinta-feira a reconquista da localidade de Sudja, o principal centro de resistência das tropas ucranianas na região russa de Kursk, parcialmente ocupada por Kyiv desde agosto de 2024.

Um comunicado do Ministério da Defesa russo refere que durante as ações ofensivas, as unidades do agrupamento militar de Sever (Norte) libertaram as localidades de Melovoi, Podol e Sudja, a maior localidade controlada pelos ucranianos em Kursk.

As forças ucranianas sofreram mais de 340 baixas, entre mortos e feridos, nos combates das últimas 24 horas, elevando o número total de baixas desde o início da incursão para 67.150, segundo dados de Moscovo,

Kiev ainda não se pronunciou sobre as baixas sofridas nos últimos confrontos.

As Forças Armadas ucranianas lançaram uma ofensiva contra a região de Kursk no início de agosto de 2024 para contra-atacar Moscovo no meio da guerra lançada por Putin em fevereiro de 2022.