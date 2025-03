Protestos na Argentina. Ultras juntam-se a reformados contra Milei

Pensionistas e membros de claques de futebol reuniram-se esta quarta-feira em frente ao edifício do Congresso da Nação Argentina, em Buenos Aires, para protestar contra o corte das pensões. Um protesto que terminou em confrontos com a polícia e cenas de violência.

A presença dos reformados tem sido constante, todas as semanas, junto à assembleia legislativa argentina, desde que o presidente Milei tomou posse no final de 2023 e iniciou um corte nas reformas.

O apoio inesperado dos membros de claques que normalmente se encontram em lados opostos em redor da cancha, surgiu depois de protestos anteriores terem terminado com vários idosos feridos.

Uma mulher de cabelos brancos segurava uma camisola onde se lia: "Não nos batam, somos vossos pais!"

Atrás dela estavam apoiantes do Boca Juniors e do Racing – duas das cinco maiores equipas da Argentina – bem como adeptos do clube local Chacarita Juniors, que fizeram o primeiro apelo às claques para que comparecessem no protesto semanal dos pensionistas.