Putin concorda com ideia de cessar-fogo, mas depende dos detalhes

O Presidente russo, Vladimir Putin, concorda com ideia norte-americana de um cessar-fogo na guerra com Ucrânia, mas depende dos detalhes.

"Concordamos com as propostas para cessar as hostilidades", declarou esta quinta-feira Vladimir Putin, em conferência de imprensa após receber o Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko.

Qualquer trégua nos combates deve levar a uma paz duradoura e tem que lidar com as causas da raiz do conflito, sublinhou.



"Partimos do facto de que essa cessação deve ser tal que leve à paz de longo prazo e elimine as causas originais desta crise."