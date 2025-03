Sismo de magnitude 4,4 atinge Nápoles

A cidade italiana de Nápoles foi abalada, esta madrugada, por um sismo de magnitude 4,4, um dos mais fortes registados nos últimos 40 anos.

De acordo com a agência de notícias ANSA, o epicentro do sismo, sentido pelas 1h25 [hora local], foi localizado a dois quilómetros de profundidade, no mar, a poucos metros da costa da Via Napoli, em Pozzuoli.

O abalo provocou danos materiais na região de Pozzuoli e obrigou ao resgate de uma mulher em Bagnoli, presa nos escombros de uma habitação.