Trump ameaça Europa com tarifas de 200% sobre álcool

Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos da América, disse esta quinta-feira que pretendia estabelecer tarifas de 200% em todos os vinhos e outras bebidas alcoólicas provenientes da União Europeia se a UE não remover as tarifas sobre o whiskey norte-americano.

A Comissão Europeia anunciou, esta quarta-feira, que iria impor contramedidas às tarifas alfandegárias de 25% impostas pelos EUA. Estas "contra-tarifas" seriam sobre 26 mil milhões de euros em bens norte-americanos e começariam já a 1 de abril.

As tarifas em causa serão aplicadas, numa primeira fase, a produtos norte-americanos, como whiskey, bourbon, calças de ganga ou motas da Harley-Davidson.

É a resposta da Europa às tarifas norte-americanas sobre aço e alumínio europeus.

“Como os EUA estão a aplicar tarifas no valor de 26 mil milhões de euros, estamos a responder com medidas equivalentes no valor de 26 mil milhões de euros”, declarou a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, que assegura, no entanto, que a Europa se mantém aberta a negociações porque não é do interesse europeu "sobrecarregar a economia com tarifas".

"As tarifas são impostos e são más para as empresas e ainda piores para os consumidores", admitiu, acrescentando que as contramedidas serão aplicadas em duas fases, iniciando-se o processo a 1 de abril e entrando em pleno vigor "a partir de 13 de abril".