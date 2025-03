Motor de avião da American Airlines incendeia-se após aterragem

Um motor de um jacto AAL.O da American Airlines incendiou-se depois de o avião ter sido desviado para Denver na quinta-feira, forçando a retirada de passageiros com recurso a escorregas de emergência, informou a Administração Federal de Aviação.

A companhia aérea disse que todos os 172 passageiros e seis tripulantes saíram do avião, embora o Aeroporto Internacional de Denver tenha dito que 12 pessoas foram transportadas para hospitais com ferimentos ligeiros.

O voo 1006 da American Airlines, proveniente de Colorado Springs, num Boeing BA.N 737-800 aterrou em Denver por volta das 17h15. (23h15 GMT), desviando-se do seu destino planeado, Dallas, após a tripulação ter reportado vibrações no motor, disse a FAA.

Vários vídeos dramáticos de passageiros de pé na asa do avião enquanto o fumo saía do motor foram publicados nas redes sociais.

A American Airlines disse que o avião aterrou em segurança.

“Estávamos perto do (portão) B44, recém-chegados de Pittsburgh. Parámos perto das janelas por um segundo e vimos um clarão repentino de fogo, seguido de uma tonelada de fumo", disse a testemunha Aaron Clark.

"O incêndio foi muito breve e pareceu que foi extinto bastante rapidamente pelas equipas de terra. O fumo continuou por um tempo e foi aí que vimos pessoas a começar a sair dos escorregas traseiros."

O avião, que tem 13 anos de acordo com o site de rastreamento de voos FlightRadar24, estava equipado com dois motores CFM56 fabricados pela CFM International, uma joint-venture entre a GE GE.N e a Safran SAF.PA.

A FAA disse que iria investigar o incidente. Um porta-voz do Aeroporto Internacional de Denver disse que o incêndio foi extinto e as operações de voo continuaram normalmente.

A Boeing e a GE não quiseram fazer comentários.

O incêndio no motor é o mais recente de uma série de incidentes de aviação de alto nível que levantaram questões sobre a segurança da aviação dos EUA, incluindo a colisão aérea de 29 de janeiro entre um jato regional da American Airlines e um helicóptero do Exército, que matou 67 pessoas.

No mês passado, um jato regional DAL.N da Delta Air Lines capotou ao aterrar no aeroporto Pearson de Toronto, no Canadá, no meio de ventos fortes após uma tempestade de neve, ferindo 18 das 80 pessoas a bordo, embora todos os passageiros e tripulantes tenham sobrevivido ao incidente.

O CEO da American Airlines, Robert Isom, e o CEO da Delta, Ed Bastian, citaram na terça-feira os recentes acidentes aéreos e os eventos climáticos como fatores que contribuíram para diminuir a procura de viagens nos EUA, juntamente com a crescente incerteza económica.

(Reportagem de David Shepardson e Kanishka Singh em Washington; Reportagem adicional de Dan Catchpole em Seattle, Rajesh Kumar Singh em Chicago e Lisa Barrington em Seul; edição de Jamie Freed e Tom Hogue)