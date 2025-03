Nuno Wahnon Martins é o português detido em caso de corrupção no Parlamento Europeu

Um cidadão português foi detido em França no âmbito de um caso de corrupção no Parlamento Europeu, avançou esta quinta-feira a SIC Notícias.

Nuno Wahnon Martins, consultor em assuntos europeus, foi detido pelas autoridades francesas no âmbito da investigação em curso.

O consultor, com carreira em Bruxelas, está inscrito no registo de transparência do Parlamento Europeu.