Paulo Rangel em Kiev "nada seguro" de um cessar-fogo na Ucrânia

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, que está esta sexta-feira em Kiev, mostra-se “extremamente cauteloso” quanto à possibilidade de a Rússia aceitar a proposta de cessar-fogo com a Ucrânia.

Em declarações aos jornalistas, Paulo Rangel defendeu a necessidade de manter o apoio à Ucrânia.

“O importante é que Portugal, neste caso, mas outros países da União Europeia, da NATO, possam dar este sinal forte de que estamos ao lado da Ucrânia”, vincou.

A visita do Ministro dos Negócios Estrangeiros português a Kiev acontece numa altura crítica das negociações para o cessar-fogo, com Moscovo a impor várias condições como a neutralidade da Ucrânia e o controlo russo do Donbass e Crimeia.

Já sobre a crise política em Portugal, o vice-presidente social-democrata não quis tecer grandes comentários e rejeitou “forçar análises” sobre a declaração que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, fez ao país na quinta-feira à noite.

“Sobre a declaração do Presidente da República, ela não podia ter sido mais imparcial”, disse.