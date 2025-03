Putin promete poupar ucranianos que se rendam em Kursk

Vladimir Putin prometeu esta sexta-feira que a Rússia vai poupar as vidas dos soldados ucranianos na região russa de Kursk se Kiev lhes disse para se renderem. O Presidente respondeu ao apelo de Donald Trump, que pediu ao líder russo para evitar um "massacre horrível" na zona tomada pela Ucrânia.

Ao mesmo tempo que a Ucrânia negou que as suas tropas foram cercadas e reconheceu a situação como "muito difícil", o Presidente dos EUA pediu, nas redes sociais, que "pedi ao Presidente Putin que as suas vidas sejam poupadas", e que a situação "seria um massacra horrível".

Em declarações ao Conselho de Segurança, Putin confirmou ter lido o apelo de Trump, e declarou que se eles "pousarem as armas e se renderem, vai-lhes ser garantida vida e tratamento decente de acordo com a lei internacional e as leis da Federação Russa", pedindo uma ordem de rendição da liderança "militar-política" da Ucrânia.

Zelensky acusa Putin de "sabotar a diplomacia"



O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou o seu homólogo russo de "sabotar a diplomacia" e pediu a Washington para dar uma resposta às reservas de Moscovo sobre o plano de paz.



"Putin não pode sair desta guerra, porque não lhe restaria nada", escreveu Volodymyr Zelensky numa longa mensagem divulgada na rede social X.

"É por isso que está agora a fazer tudo o que pode para sabotar a diplomacia, estabelecendo condições extremamente difíceis e inaceitáveis desde o início, mesmo antes de um cessar-fogo", denunciou o líder ucraniano.

Os Estados Unidos pediram à Rússia uma trégua o mais rapidamente possível e têm exercido uma pressão considerável sobre Volodymyr Zelensky, que, na terça-feira, finalmente concordou com uma cessação das hostilidades por 30 dias, desde que a Rússia também cumpra esse plano.

Contudo, Putin expressou reservas sobre este plano e levantou "questões importantes" que precisam de ser abordadas antes que se possa chegar a uma trégua, embora não tenha rejeitado liminarmente a iniciativa do Presidente norte-americano, Donald Trump.

Zelensky diz temer que o Presidente russo "tente atolar toda a gente em discussões intermináveis", enquanto "as suas armas continuam a matar pessoas".

"Peço veementemente a todos aqueles que podem influenciar a Rússia, especialmente os Estados Unidos, que tomem medidas enérgicas", acrescentou o Presidente ucraniano.