Sarampo atinge o nível mais elevado de casos na Europa em mais de 25 anos

A Europa registou o maior número de casos de sarampo em mais de 25 anos, em 2024. No ano passado foram registados mais de 120 mil casos.

O relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da UNICEF refere que se tratam do dobro de casos registados em 2023. Historicamente, o número de casos em sarampo têm estado em declínio, desde 1997, mas agora tem havido um aumento.

Cerca de 40% dos casos do ano passado na região europeia, que também inclui partes da Ásia Central, foram registados em crianças com menos de cinco anos. Mais de metade das pessoas tiveram de ser hospitalizadas.

A Roménia registou mais de 30 mil infeções e foi o país com mais casos. Em segundo, surge o Casaquistão com 28.147 doentes com sarampo.

Para o diretor da OMS para a Europa, Hans Kluge, o sarampo "está de volta".

A diminuição da vacinação levou a um aumento de quase dez vezes no número de casos de sarampo na Europa em 2024, alertou esta sexta-feira o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC).

"A Europa continua a sofrer surtos recorrentes de sarampo, apesar de uma vacina altamente segura, eficaz e acessível estar incluída em todos os programas nacionais de imunização da UE/EEE", salientou o centro europeu em comunicado.