Trump ataca atos "ilegais" dos media em raro discurso no Departamento de Justiça dos EUA

O Presidente norte-americano, Donald Trump, acusou hoje, perante procuradores numa rara intervenção presidencial no Departamento de Justiça, os meios de comunicação social que criticam as suas políticas de terem práticas "ilegais" e de serem "corruptos".

"Na minha opinião, eles são realmente corruptos (...). O que estão a fazer é ilegal", declarou o Presidente norte-americano, visando em particular os canais de televisão CNN e MSNBC.

Perante a procuradora-geral Pam Bondi, uma aliada próxima que tem como adjuntos os seus ex-advogados de defesa Todd Blanche e Emil Bove, Trump dedicou grande parte do discurso à comunicação social, repetindo por diversas vezes a palavra "ilegal" para caracterizar a sua ação.

Num Departamento que durante a administração anterior de Joe Biden investigou o caso de interferência eleitoral por Trump após a sua derrota em 2020, que culminou no assalto por apoiantes seus ao vizinho Capitólio em 2021, o Presidente caracterizou de "trampa" as acusações movidas contra si e repetiu que perdeu aquelas eleições devido a fraude eleitoral, apesar de todos os tribunais terem rejeitado tais alegações, prometendo "acabar com os abusos".

"Vamos expulsar os atores desonestos e as forças corruptas do nosso Estado. Vamos expor, expor, muito os seus crimes flagrantes e a sua grave má conduta, a níveis nunca vistos", disse Trump, que se tornou o primeiro Presidente na última década a fazer um discurso político no Departamento de Justiça.