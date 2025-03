Trump. "Há uma boa hipótese desta guerra horrível poder finalmente chegar ao fim"

O Presidente norte-americano garante que "há uma boa hipótese desta guerra horrível poder finalmente chegar ao fim".

Na sua rede social, Truth Social, Donald Trump diz ter tido "conversações muito boas e produtivas com o Presidente Vladimir Putin da Rússia" esta quinta-feira. Mais tarde, a Casa Branca clarificou, no entanto, que não foi Donald Trump quem falou com Putin, mas sim com o enviado norte-americano à Rússia, Steve Witkoff.