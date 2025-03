Venâncio Mondlane e ex-Presidentes retidos no aeroporto de Luanda

O político moçambicano Venâncio Mondlane e os ex-Presidentes da Colômbia e do Botsuana ficaram esta quinta-feira retidos no aeroporto 4 de Fevereiro, em Luanda, quando se preparavam para participar numa conferência internacional sobre democracia, disse fonte da UNITA.

Segundo o deputado do principal partido da oposição angolana Olívio Kilumbo, Venâncio Mondlane, o ex-Presidente do Botsuana Ian Khama e o ex-Presidente da Colômbia Andrés Pastrana integram uma comitiva de convidados da conferência, organizada com a Benthrust Foundation e que irá decorrer em Benguela, no sul de Angola.