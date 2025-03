Presidente ucraniano pede aos aliados que reforcem sanções contra a Rússia

O presidente ucraniano reiterou este sábado que Vladimir Putin continua a mentir e não está interessado no fim da guerra.

“Quem mais impôs condições desnecessárias, que só complicaram e atrasaram tudo?”, questionou, destacando que “essa é a verdadeira causa da guerra. Putin fez isso”.

O processo de paz tem de avançar “incondicionalmente, e se a Rússia não quiser, deve ser pressionada, uma pressão forte, até que queira”, defendeu.

O presidente ucraniano prosseguiu: “Moscovo só entende uma linguagem. Peço-vos que falem com a América, com o presidente Trump, para ajudar a que a paz chegue mais rápido”.

Zelensky, que participou na conferência realizada este sábado pelo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, desafiou os aliados a manterem a pressão sobre a Rússia, nomeadamente através de sanções.

“As sanções contra a Rússia devem não só manter-se como ser continuamente reforçadas, e peço-vos que deem passos nesta direção”, disse.

O Presidente ucraniano considerou que os aliados avançarem com uma força de proteção militar é uma medida que servirá para proteger a própria Europa, e que esse eventual contingente terá de ficar em território ucraniano, e que não pode ser Moscovo a decidir.

“O contingente deve ficar em território ucraniano. Isto é uma garantia de segurança para a Ucrânia e para a Europa. Se Putin quer levar tropas estrangeiras para o seu território é problema dele, mas não é decidir o que quer que seja sobre a Europa ou sobre a Ucrânia”, argumentou.

Zelensky defendeu que “a paz é possível, quando todos trabalharmos pela paz, por garantias de segurança, assegurando que o agressor não ganha nada com esta guerra”.

E terminou agradecendo aos aliados: “Obrigada pelo vosso apoio”.

Já depois do encontro o Presidente ucraniano escreveu na rede social X: “temos de definir uma posição clara sobre as garantias de segurança. A segurança é fundamental para tornar a paz credível e duradoura. Temos de continuar a trabalhar nos contingentes que constituirão a base das futuras Forças Armadas da Europa”.

Segundo Zelensky, “a paz será mais segura com contingentes europeus no terreno e com os americanos como apoio. Devem ser assumidos compromissos claros sobre o modo de funcionamento deste sistema”.

É precisamente para avançar com essa possível força de paz, que os chefes militares dos 26 países europeus foram convocados para uma reunião na próxima semana, onde Portugal estará também representado.

A primeira-ministra italiana já informou que as forças italianas não irão integrar essa força.