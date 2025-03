Starmer. Resposta de Putin ao cessar-fogo "não foi suficientemente boa"

O encontro deste sábado, que durou pouco mais de duas horas, reuniu por videoconferência líderes europeus, o secretário-geral da NATO, os líderes da Comissão Europeia e do Conselho Europeu, do Canadá, da Austrália e da Nova Zelândia. O único ponto da agenda foi o apoio à Ucrânia.

O compromisso de ficar ao lado da Ucrânia é "inabalável", Kiev deve ser capaz "de se defender e impedir futuras agressões russas", e quando se fala de um cessar-fogo, a "bola está do lado da Rússia". As palavras são de Keir Starmer, que falava em conferência de imprensa depois de um encontro virtual que reuniu, este sábado, mais de 20 líderes de países da NATO e da UE.

"Reafirmámos o nosso compromisso inabalável de permanecer ao lado da Ucrânia, agora e no futuro", disse Stramer, frisando que os vários líderes acolheram com "satisfação os esforços do presidente Trump e do presidente Zelensky" para garantir "o notável avanço no acordo de paz em Jeddah", que prevê um cessar-fogo imediato e incondicional de 30 dias.

"Concordámos que agora a bola estava do lado da Rússia e o presidente Putin deve provar que leva a sério a paz, assinando um cessar-fogo em termos iguais. A hesitação e o atraso do Kremlin sobre a proposta de cessar-fogo do presidente Trump e os ataques bárbaros contínuos da Rússia à Ucrânia vão totalmente contra o desejo declarado do presidente Putin pela paz", disse o britânico.

O que se passou na reunião?

Manter a pressão sobre a Rússia e a unidade no apoio à Ucrânia são as palavras de ordem. Estas foram as principais ideias deixadas pelo primeiro-ministro do Reino Unido que, este sábado, se reuniu com líderes de mais de 20 países através de videoconferência.

Keir Starmer, citado pela imprensa britânica, pediu aos presentes no encontro virtual para estarem preparados para defender qualquer acordo de paz com a Ucrânia e, ao mesmo tempo, preparados para manter a pressão sobre a Rússia.



“Se Putin leva a sério a paz, é muito simples: precisa parar com os ataques bárbaros à Ucrânia e concordar com um cessar-fogo”, disse Starmer na videochamada com líderes de vários países, entre eles, Luís Montenegro.