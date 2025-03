Tornados atingem o sul dos EUA e fazem pelo menos dez mortos

As tempestades, que atingiram partes do Arkansas, Illinois, Mississippi e Missouri, deixaram um rasto de destruição que ainda estava a ser avaliada ao início deste sábado, informou a polícia.

Pelo menos dez pessoas morreram no estado do Missouri , nos Estados Unidos, na sequência de uma série de tornados que atingiu o Centro-Oeste e o Sudeste dos Estados Unidos durante a última noite.

Foram relatados 26 tornados na noite de sexta-feira e no início do sábado, mas ainda não foram confirmados pelas autoridades.

"Hoje há um alto risco de mais tornados no Alabama e no Mississippi. As chances são de 30%", afirmou um meteorologista do Centro de Previsão do Tempo do Serviço Nacional de Meteorologia.

Duas das mortes causadas pelo tornado ocorreram no sul do Missouri, no Condado de Ozark, e uma terceira morte foi relatada no Condado de Butler.

Outras sete pessoas morreram nas tempestades, informou a Patrulha Rodoviária do Missouri no X, sem dar detalhes.