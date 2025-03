Zelensky quer mais clareza sobre garantias de segurança de países aliados

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu a 25 líderes europeus e aliados, reunidos este sábado numa reunião virtual, mais clareza sobre as garantias de segurança a um futuro acordo de paz.

"Temos de definir uma posição clara sobre as garantias de segurança. A segurança é fundamental para tornar a paz credível e duradoura. Temos de continuar a trabalhar nos contingentes que constituirão a base das futuras Forças Armadas da Europa", afirmou, de acordo com uma publicação na rede social X.

Segundo Zelensky, "a paz será mais segura com contingentes europeus no terreno e com os americanos como apoio. Devem ser assumidos compromissos claros sobre o modo de funcionamento deste sistema".

O Presidente ucraniano, que participou na conferência realizada este sábado pelo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, urgiu também os aliados a investir mais em capacidade militar e no reforço dos meios aéreos.

"Por favor, façam-no o mais rapidamente possível. (...) Agradeço a cada um de vós que nos está a ajudar nesta matéria", escreveu.