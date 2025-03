Ataques dos EUA no Iémen mataram líderes Houthis

Após o início da guerra de Gaza, em outubro de 2023, os Houthis realizaram vários ataques com mísseis "em solidariedade com os palestinianos" contra Israel e contra navios acusados de terem ligações a Israel.

Ao anunciar os ataques no sábado, o Presidente norte-americano, Donald Trump, prometeu o "inferno" aos "terroristas Houthis", após as suas ameaças contra o comércio marítimo e contra os interesses de Israel.

Os Estados Unidos atacaram vários bastiões Houthis no sábado, incluindo a capital Sanaa, matando pelo menos 31 pessoas, incluindo crianças, de acordo com um relatório dos insurgentes divulgado este domingo.

Os ataques cessaram com a entrada em vigor, a 19 de janeiro, de um cessar-fogo em Gaza, após 15 meses de guerra destrutiva.

Recentemente, o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, disse que Washington cessará as operações contra os rebeldes se os Huthis terminassem a sua ofensiva.

"Esta campanha é sobre a liberdade de navegação", explicou o chefe do Pentágono.

Os ataques interromperam o tráfego no Mar Vermelho, uma zona marítima vital para o comércio global, levando os Estados Unidos a estabelecer uma coligação naval multinacional e a atacar alvos rebeldes no Iémen, por vezes com ajuda do Reino Unido.

De acordo com o Pentágono, os Houthis "atacaram navios de guerra dos EUA 174 vezes e embarcações comerciais 145 vezes, desde 2023".