Huthis reagem a ataque dos EUA com ofensiva contra navios de guerra

Os rebeldes xiitas Huthis garantiram este domingo que lançaram uma operação militar contra o porta-aviões norte-americano e os seus navios de guerra no norte do Mar Vermelho com 18 mísseis e drones, em resposta ao ataque dos Estados Unidos.

"Em resposta a esta agressão, as Forças Armadas (dos Huthis) levaram a cabo uma operação militar específica contra o porta-aviões norte-americano USS Harry S. Truman e os seus navios de guerra no norte do Mar Vermelho com 18 mísseis balísticos e de cruzeiro e um avião não tripulado", afirmou em comunicado difundido na televisão o porta-voz militar dos insurgentes, Yahya Sarea.

No sábado, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou um ataque a posições dos Huthis - apoiados pelo Irão - no Iémen, pelas ameaças dos rebeldes de retomar as suas ações contra barcos israelitas e ligados a Israel nos mares Vermelho e Arábico.

Os ataques norte-americanos no Iémen mataram "vários líderes Huthis importantes", informou hoje a Casa Branca, avisando o Irão, apoiante daquele grupo rebelde iemenita, para não se intrometer.