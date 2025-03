Incêndio em discoteca faz mais de 50 mortos na Macedónia do Norte

Pelo menos 59 pessoas morreram este domingo, durante a madrugada, num incêndio que deflagrou numa discoteca na cidade de Kocani, na Macedónia do Norte, e que fez mais de cem feridos. Uma pessoa foi detida e foram emitidos mandados de detenção para quatro pessoas, segundo o Ministério da Administração Interna do país. A imprensa local avança que o detido é o dono da discoteca. Alguns dos feridos mais graves serão enviados para hospitais de vários países europeus, segundo o chefe do centro de crise que foi criado pelas autoridades. E, por toda a Europa, vários líderes políticos têm estado a expressar o seu apoio à Macedónia do Norte. Entre as mensagens, está a de Marcelo Rebelo de Sousa. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

No interior da discoteca "Pulse" estariam cerca de 1.500 pessoas, na sua maioria jovens entre os 14 e os 25 anos, que assistiam a um concerto dos DNK, uma banda de hip-hop. Se os números se verificarem, a discoteca estaria a exceder a capacidade máxima de lotação.

E é exatamente essa a faixa etária dos feridos apontada pela chefe do hospital de Kocani. “Setenta doentes apresentam queimaduras e envenenamento por monóxido de carbono”, disse Kristina Serafimovska à imprensa local. Sobre a origem do incidente, a imprensa chegou a avançar que alguém teria lançado fogo de artifício dentro da discoteca, o que terá originado o incêndio. No entanto, fontes oficiais referem apenas que o público usou pirotecnia. Já a agência Reuters escreve que teve acesso a um vídeo do evento, onde se via a banda no palco, ladeada por dois sinalizadores, cujas faíscas brancas incendiaram o teto do edifício. Kocani é uma pequena cidade com cerca de 30.000 habitantes, a cerca de 100 km a leste da capital, Skopje. Cerca de 150 pessoas foram hospitalizadas não só nas unidades de saúde da cidade, como também nas da capital e das localidades vizinhas, esclareceu o ministro da Saúde, durante uma conferência de imprensa. Dezoito pessoas ficaram gravemente feridas, acrescentou Arben Taravari.

Perda de tantas vidas jovens é irreparável O governo da Macedónia do Norte está "totalmente mobilizado" para ajudar a determinar a causa do incêndio. O primeiro-ministro Hristijan Mickosk, através de comunicado publicado no Facebook, afirmou que a morte de tantos jovens é uma perda "irreparável" e desejou rápidas melhoras aos feridos. “Apelo a todas as instituições competentes – serviços de saúde, polícia, autoridades locais – para que tomem medidas urgentes para ajudar os feridos e apoiar as famílias afetadas”, escreveu Mickosk, que prometeu falar ao país ainda este domingo, quando tiver mais informações, e "após analisar as circunstâncias", para anunciar que medidas serão tomadas. O primeiro-ministro terminou com um apelo à unidade nacional. “Nestes tempos de profunda tristeza, quando os nossos corações estão partidos de dor devido a esta terrível tragédia, apelo à unidade, à solidariedade, à humanidade e à responsabilidade.”