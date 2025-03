Netanyahu anuncia demissão de chefe da segurança interna de Israel

O primeiro-ministro israelita, Benjamim Netanyahu, anunciou este domingo a demissão do chefe de segurança interna do país (Shin Bet), Ronen Bar, invocando “falta de confiança”.

“Decidi propor ao Governo a cessação do mandato do chefe do Shin Bet”, declarou Netanyahu em comunicado, porque é preciso "restaurar a organização, atingir todos os nossos objetivos de guerra e evitar a próxima catástrofe”, acrescentou, numa referência ao atentado do Hamas de 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra em Gaza.

O Shin Bet é responsável pela vigilância dos grupos militantes palestinianos.

Recentemente, aquela organização publicou um relatório em que assume a responsabilidade pelas suas falhas no ataque de 7 de outubro.

Mas no mesmo documento também criticou Netanyahu, afirmando que políticas governamentais falhadas ajudaram a criar o clima que levou ao ataque.

As tensões aumentaram este fim de semana, quando o antecessor de Bar, Nadav Argaman, disse que divulgaria informações sensíveis sobre Netanyahu se se descobrisse que o primeiro-ministro tinha violado a lei.

Netanyahu acusou Argaman de chantagem e apresentou queixa na polícia.

O Shin Bet não comentou até agora o anúncio de Netanyahu.