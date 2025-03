ONU apela aos EUA e aos Huthis para não escalarem conflito

Os Huthis reivindicaram a responsabilidade por um ataque a um porta-aviões norte-americano no Mar Vermelho , hoje, em resposta aos ataques realizados no dia anterior pelos Estados Unidos, que, segundo Washington, mataram vários dos seus líderess

A ONU pediu este domingo aos Estados Unidos e aos rebeldes Huthis para cessarem os ataques , alegando que a escalada militar "corre o risco de agravar as tensões regionais" entre Washington e o movimento apoiado pelo Irão .

Ataques norte-americanos no Iémen mataram "vários (...)

No domingo, o conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Mike Waltz, disse que os ataques mataram vários líderes Huthis e avisou o Irão para deixar de apoiar o grupo iemenita.

" Qualquer nova escalada pode agravar as tensões regionais , alimentar ciclos de retaliação que podem destabilizar ainda mais o Iémen e a região, além de representar sérios riscos para a já terrível situação humanitária no país ", acrescenta a nota.

"Pedimos a máxima contenção e a cessação de todas as atividades militares" , disse Stephane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU, António Guterres, em comunicado.

No sábado, os Estados Unidos lançaram um ataque co(...)

No sábado, o Presidente norte-americano, Donald Trump, prometeu o "inferno" para os Huthis e pediu ao Irão que deixe de apoiar os rebeldes, que levaram a cabo uma série de ataques ao comércio marítimo na costa do Iémen, em solidariedade com o grupo islamita Hamas na Faixa de Gaza.

"Nenhuma força terrorista impedirá as embarcações comerciais e navais americanas de navegarem livremente pelas vias navegáveis do mundo", frisou.