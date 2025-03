Pelo menos 51 mortos em incêndio em discoteca na Macedónia do Norte

Pelo menos 51 pessoas morreram este domingo, durante a madrugada, num incêndio que deflagrou numa discoteca na cidade de Kocani, na Macedónia do Norte. A informação foi confirmada pelo Ministério da Administração Interna do país.

Kocani é uma pequena cidade com cerca de 30.000 habitantes, a cerca de 100 km a leste da capital, Skopje.

Perda de tantas vidas jovens é irreparável

O governo da Macedónia do Norte está "totalmente mobilizado" para ajudar a determinar a causa do incêndio. O primeiro-ministro Hristijan Mickosk, através de comunicado publicado no Facebook, afirmou que a morte de tantos jovens é uma perda "irreparável" e desejou rápidas melhoras aos feridos.

“Apelo a todas as instituições competentes – serviços de saúde, polícia, autoridades locais – para que tomem medidas urgentes para ajudar os feridos e apoiar as famílias afetadas”, escreveu Mickosk, que prometeu falar ao país ainda este domingo, quando tiver mais informações, e "após analisar as circunstâncias", para anuncia que medidas serão tomadas.

O primeiro-ministro terminou com um apelo à unidade nacional. “Nestes tempos de profunda tristeza, quando os nossos corações estão partidos de dor devido a esta terrível tragédia, apelo à unidade, à solidariedade, à humanidade e à responsabilidade.”