Pescador peruano resgatado com vida depois de 95 dias perdido no Oceano Pacífico

Um pescador peruano, que passou 95 dias perdido no Oceano Pacífico, foi resgatado com vida, na última quarta-feira, a mais de mil quilómetros da costa do país.

Maximo Napa tinha partido para uma viagem de pesca, no seu barco, desde Marcona, uma cidade na costa sul do Peru, a 7 de dezembro do último ano. O homem preparou comida para uma viagem de duas semanas, mas dez dias depois, uma tempestade desviou o barco da sua rota, acabando à deriva em alto mar.

A família tinha iniciado as buscas, mas as patrulhas marítimas peruanas não conseguiram localizá-lo até quarta-feira, quando uma patrulha de pesca equatoriana o encontrou a cerca de 1.094 quilómetros da costa do país, fortemente desidratado e em estado crítico.

“Eu não queria morrer”, disse o pescador aos jornalistas, já em terra, em Paita, perto da fronteira com o Equador. “Comi insetos, pássaros, a última coisa que comi foram tartarugas”.