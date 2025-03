Primeiro cavalheiro da Eslovénia assume missão de promover igualdade de género

Um dos raros primeiros cavalheiros no mundo, Ales Musar, marido da Presidente da Eslovénia, desempenha o seu papel "com cautela", usando o poder de influência para promover temas como a igualdade de género. Quando a advogada e jornalista Natasa Pirc Musar foi eleita em 2022, tornou-se a primeira mulher a assumir o cargo de chefe de Estado na ex-república jugoslava.

Por conseguinte, Ales Musar tornou-se membro do grupo muito restrito de maridos de Presidentes, situações que acontecem em países como o México, Tanzânia, Moldova, Islândia, Malta ou Perú.

"Apoiei conscientemente a minha mulher na sua candidatura às eleições e apoio-a agora na minha posição", afirmou à agência Lusa, numa entrevista em Londres, onde esteve em fevereiro a participar numa conferência "Global Soft Power Summit". A função deve ser executada "com cautela", disse, justificando: "Não somos eleitos para um cargo e nunca deve ser sequer entendido que as primeiras damas e cavalheiros estão a influenciar as decisões políticas".

"Podemos, no entanto, apoiar as políticas dos nossos cônjuges e, consequentemente, as políticas dos nossos países", acrescentou.

Embora não pertencesse a qualquer partido, a mulher, Natasa Pirc Musar, já era uma figura pública antes, reforçada quando foi contratada como advogada de Melania Trump após esta se tornar primeira-dama dos Estados Unidos, em 2016.

Melania, que nasceu na Eslovénia, queria proteger o nome e imagem numa altura em que muitos empresários eslovenos começaram a criar produtos e serviços para aproveitar a sua fama.

Nascido em 1965, Ales Musar tem formação em química e informática e trabalhou para organizações internacionais como o Banco Mundial e Unesco antes de mudar para o setor financeiro, onde fez fortuna.

Em 2026, comprou um edifício histórico nos arredores de Ljubljana, "Russian Dacha", cuja restauração mereceu um prémio. .

O património cultural, a saúde mental e o apoio humanitário são alguns dos interesses que tem promovido no novo posto, que não é oficial mas que cumpre, acompanhando regularmente a mulher em eventos oficiais. No âmbito de uma plataforma de cônjuges de líderes internacionais, Ales Musar já visitou pelo menos duas vezes a Ucrânia ao lado de Olena Zelenska, mulher do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Recentemente, decidiu abordar a questão da igualdade de género de forma "frontal", publicando um vídeo a preparar o doce tradicional esloveno "Potica" antes de uma viagem internacional.

O objetivo foi contrariar o estereótipo da cozinha como local ocupado predominantemente por mulheres.

Ao assumirem o papel de primeiros cavalheiros, vincou Musar à Lusa, os maridos de chefes de Estado estão a dar "uma espécie de contributo para a igualdade de género".

O Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, desloca-se à Eslovénia para uma visita oficial a convite da sua homóloga, Natasa Pirc Musar, entre os dias 17 e 20 de março.