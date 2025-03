Quinze detidos após incêndio que matou 59 pessoas na Macedónia do Norte

As autoridades da Macedónia do Norte fizeram 15 detidos na sequência do incêndio que matou hoje 59 pessoas numa discoteca , havendo ainda o registo de 155 feridos entre os que assistiam ao concerto, informou o Governo.

Segundo as autoridades, o incêndio que deflagrou de madrugada na cidade de Kocani, no leste do país, provocou a morte da maioria dos jovens e causou feridos devido a queimaduras, inalação de fumo e uma debandada na tentativa desesperada de alcançar a única saída do edifício. Entre os feridos, contam-se adolescentes com 16 anos de idade .

Vídeos mostram pirotecnia cintilante no palco a atingir o teto, seguida de cenas de caos no interior da discoteca, com jovens a correrem por entre o fumo enquanto os músicos lhes pediam que escapassem o mais rapidamente possível.

"Até tentámos sair pela casa de banho, mas encontrámos barras nas janelas", disse à Associated Press, Marija Taseva, de 19 anos, sobre o incêndio que deflagrou depois de assistir a um grupo pop local no Club Pulse.

E prosseguiu: "consegui sair. Caí das escadas e eles passaram por cima de mim, pisaram-me. Mal consegui sobreviver e mal conseguia respirar".