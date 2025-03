A Rússia quer ter garantias de que os países da NATO vão excluir a Ucrânia da adesão à Aliança Atlântica e que a Ucrânia permaneça neutra em qualquer acordo de paz.

De acordo com as declarações do vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Alexander Grushko, em entrevista ao jornal local Izvestia, citadas pela Reuters, Moscovo vai “exigir que garantias de segurança rígidas façam parte deste acordo”.

“Parte destas garantias deve ser o estatuto de neutralidade da Ucrânia, a recusa dos países da NATO em aceitá-la na aliança”, especificou Alexander Grushko.

A Ucrânia concordou com uma trégua incondicional de 30 dias se a Rússia parasse com os ataques no leste do país.

Contudo, Vladimir Putin não concordou com qualquer trégua e decidiu estabelecer condições maximalistas, como a Ucrânia ceder cinco regiões anexadas pela Rússia, abandonar as ambições de Kiev de se juntar à NATO e desmantelar o governo ucraniano em vigor.