Documentos sobre assassinato de JFK serão divulgados na terça-feira, anuncia Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou a divulgação de documentos classificados relacionados ao assassinato do presidente John F. Kennedy em 1963.

A administração tornará públicas cerca de 80.000 páginas de ficheiros relacionados com o antigo presidente na terça-feira.

"As pessoas esperaram décadas por isto", disse Trump aos jornalistas durante uma visita ao Kennedy Center em Washington. "Isto vai ser muito interessante."

No início deste ano, Trump assinou uma ordem executiva instruindo o governo federal a apresentar um plano para divulgar registos relacionados com os assassinatos de Kennedy, do seu irmão Robert Kennedy e de Martin Luther King Jr.

O FBI afirmou no início de fevereiro ter encontrado milhares de novos documentos relacionados com o assassinato de Kennedy.