Kremlin confirma telefonema entre Putin e Trump na terça-feira

O Kremlin confirma que Vladimir Putin vai falar ao telefone com Donald Trump esta terça-feira.

A hora da chamada não foi divulgada pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Nas últimas horas, o presidente do Estados Unidos já tinha adiantado a informação.

"Veremos se temos algo a anunciar talvez até terça-feira. Falarei com o Presidente Putin na terça-feira", disse Trump aos jornalistas no avião presidencial, no domingo à noite.

Embora a Rússia tenha falhado o objetivo inicial da invasão, lançada em fevereiro de 2022, de derrubar o Governo da Ucrânia e controlar o país, ainda controla grandes áreas do Estado vizinho.

Trump disse que as regiões ocupadas pela Rússia no leste da Ucrânia e as centrais elétricas irão parte das negociações.

Steve Witkoff, enviado especial de Donald Trump, chegou a Moscovo na quinta-feira para apresentar aos russos o plano dos Estados Unidos para uma trégua de 30 dias.

A Alta-Representante da União Europeia (UE) para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Kaja Kallas, defendeu esta segunda-feira que a Rússia apresentou condições para um cessar-fogo que demonstram desinteresse em acabar com a guerra.